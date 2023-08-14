Представлены новые герои спецоперации

Ефрейтор Константин Казаков, несмотря на ранение, сумел вывести из-под огня поврежденную БМП

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне СВО.

Гвардии старший сержант Денис Поляков в бою лично уничтожил группу вражеской пехоты, которая направлялась на помощь радикалам. Его расчет подавил более 10 огневых точек ВСУ, что позволило без потерь с нашей стороны взять под контроль стратегически важный населённый пункт.

Ефрейтор Константин Казаков, несмотря на ранение, полученное во время массированного обстрела неонацистов, сумел вывести из-под огня поврежденную БМП в безопасное место, чем спас жизнь экипажу. И наши мотострелки продолжили выполнять боевые задачи.

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