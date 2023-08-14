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В США разбился МиГ-23

08:00
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Инцидент произошел во время показательного полета

На авиашоу в американском штате Мичиган потерпел крушение советский истребитель МиГ-23. Инцидент произошел во время показательного полета в международном аэропорту Детройта, передает "ТВ Центр".

На видеозаписи видно, как на борту происходят два взрыва и машина начинает в воздухе разваливаться на части.

Экипаж из двух человек успел катапультироваться - на всякий случай летчиков доставили в больницу. Самолет рухнул на автомобильную парковку и взорвался. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

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