В США разбился МиГ-23

Инцидент произошел во время показательного полета

На авиашоу в американском штате Мичиган потерпел крушение советский истребитель МиГ-23. Инцидент произошел во время показательного полета в международном аэропорту Детройта, передает "ТВ Центр".

На видеозаписи видно, как на борту происходят два взрыва и машина начинает в воздухе разваливаться на части.

Экипаж из двух человек успел катапультироваться - на всякий случай летчиков доставили в больницу. Самолет рухнул на автомобильную парковку и взорвался. Никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается.

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