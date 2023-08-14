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Жертвами природных пожаров на Гавайях стали уже почти 100 человек

08:07
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Идет массовая эвакуация

Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 93-х человек. Огонь полыхает на двух крупнейших островах архипелага. Уничтожены почти тысяча гектаров леса и более двух тысяч зданий, сообщает "ТВ Центр".

Идет массовая эвакуация. Среди полностью выжженных населенных пунктов - бывшая столица королевства и популярный туристический курорт Лахайна. На борьбу со стихией направлены силы Нацгвардии и авиация.

Возгорания начались из-за аномальной жары и засухи. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Нынешние пожары стали самым сильным стихийным бедствием в истории штата и крупнейшими в США за последнее столетие по числу жертв.

По предварительным оценкам, ущерб составит не менее 6 миллиардов долларов.

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