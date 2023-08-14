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На Ближнем Востоке бушуют песчаные бури

08:17
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Они уже накрыли Марокко и Иран

По данным метеорологов, нынешнее лето стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений, передает "ТВ Центр".

Температурные рекорды бьет Марокко. Там впервые столбик термометра превысил отметку в 50 градусов по Цельсию. Более плюс 40 сейчас в Иордании - это на десять градусов выше нормы.

В обеих странах бушуют песчаные бури. Накануне одна из них полностью накрыла город Эль-Мафрак. Более 700 человек пострадали от этого природного явления и на юго-востоке Ирана.

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