На Ближнем Востоке бушуют песчаные бури

Они уже накрыли Марокко и Иран

По данным метеорологов, нынешнее лето стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений, передает "ТВ Центр".

Температурные рекорды бьет Марокко. Там впервые столбик термометра превысил отметку в 50 градусов по Цельсию. Более плюс 40 сейчас в Иордании - это на десять градусов выше нормы.

В обеих странах бушуют песчаные бури. Накануне одна из них полностью накрыла город Эль-Мафрак. Более 700 человек пострадали от этого природного явления и на юго-востоке Ирана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"