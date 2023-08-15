Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Избегайте денежных трат и вообще любых соблазнов

Овны

Родителям сегодня лучше не делать покупок для своих детей – чада будут не в восторге. То же самое касается товаров для творчества, спорта, красоты и здоровья.

Тельцы

Не назначайте на сегодня важные дела – как рабочие, так и домашние. Это день задержек и недоразумений в общении: люди могут обижаться буквально на всё.

Близнецы

Соблазны – вот крючок, на который вас будут пытаться поймать сегодня неприятности. Будьте непоколебимы, тверды и это убережет вас от целой цепочки неприятностей.

Раки

День не подходит для попыток найти дополнительный доход. Чтобы вас не постигло разочарование, лучше перенесите это на другой день. А сегодня просто отдохните.

Львы

Светила в вашем знаке не в лучшей форме – они готовятся к завтрашнему Новолунию и абсолютно ослаблены. Это может поколебать вашу веру в себя, нужно это учесть при общении с людьми.

Девы

Не стоит сегодня пытаться наводить порядок ни дома, ни на работе, ни в других местах. Вещи, сданные в химчистку, могут оказаться испорчены – отложите все это на другой день.

Весы

Уязвимой темой для вас сегодня будут учеба и общение с родителями мужа или жены. Также могут возникнуть проблемы у тех, кто находится за границей или собирается туда ехать.

Скорпионы

Если вам предстоит публичное выступление или важный разговор тет-а-тет, потратьте время на то, чтобы настроиться. Потому что планеты сегодня не в силах вам помочь.

Стрельцы

Хронические заболевания могут напомнить о себе, особенно, если здоровью давно не уделяли внимания. Пройдите диспансеризацию или сдайте базовый пакет анализов.

Козероги

Контролируйте свои денежные траты, особенно в моменты, когда испытываете сильные эмоции. Если вам что-то нужно – положите в онлайн-корзину, но не оформляйте пока покупку.

Водолеи

Вас могут подвести члены семьи – они опоздают или забудут выполнить вашу просьбу. Не судите их строго, а еще лучше сами напомните, тогда все точно получится как надо.

Рыбы

Вам нужно быть осторожнее в дороге, в общественном транспорте, во время пешей прогулки. Если придется заниматься документами, хорошенько все перепроверяйте.

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