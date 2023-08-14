ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подпольщики помогли российским военным уничтожить склад ВСУ

08:16
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Партизаны передали координаты

Подпольщики из организации "Русский Херсон" помогли российской армии уничтожить украинский склад в Херсонской области.

Об этом РИА Новости сообщили сами активисты. По координатам, которые передали подпольщики, был нанесен артиллерийский удар.

В поселке Садовое уничтожены боеприпасы, несколько единиц военной техники и около 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В самом Херсоне уничтожены склад боеприпасов и несколько единиц военной техники.

Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия", - сказали подпольщики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обнаружение схрона с оружием
Обнаружение схрона с оружием
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.