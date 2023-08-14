Партизаны передали координаты

Подпольщики из организации "Русский Херсон" помогли российской армии уничтожить украинский склад в Херсонской области.

Об этом РИА Новости сообщили сами активисты. По координатам, которые передали подпольщики, был нанесен артиллерийский удар.

В поселке Садовое уничтожены боеприпасы, несколько единиц военной техники и около 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). В самом Херсоне уничтожены склад боеприпасов и несколько единиц военной техники.

Нашими усилиями вскрыты военные объекты ВСУ в поселке Садовое, по которым впоследствии успешно отработала наша артиллерия", - сказали подпольщики.

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