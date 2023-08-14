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Минпромторг не поддержал указание цен на товары за килограмм и литр

09:26
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Это может привести к повышению цен

Минпромторг не поддержал идею указывать стоимость товаров за один килограмм или литр.

В министерстве отметили, что предложенная Госдумой инициатива может привести к повышению цен в магазинах, поскольку компаниям придется пересчитывать объем и вес товаров.

Более того, существует категория товаров, для которых такой подход неактуален – это чай, кофе, чипсы и другие товары, которые покупатели привыкли видеть в определенных упаковках.

Вместо этого Минпромторг предлагает ввести единый стандарт фасовки. "Чтобы покупателям было легче сравнить цены на аналогичные товары разного объема или веса", - говорится в материале газеты "Известия".

В Роспотребнадзоре заявили, что документ нуждается в доработке.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внес в нижнюю палату законопроект о "честной цене". Он предложил указывать для продуктов питания цену за единицу измерения товара в один килограмм или один литр. По мнению депутата, нововведение сможет обезопасить покупателей от ситуаций, когда производитель снижает объем продукции, а цену оставляет прежней.

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