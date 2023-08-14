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В России заявили о нежелании Запада идти на переговоры по Украине

08:34
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Слова Шольца ничего не значат, отметили в Совфеде

Сенатор Алексей Пушков резко высказался о словах канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине.
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Ранее Шольц в интервью ZDF заявил о необходимости продолжать международные переговоры по Украине и искать скорейшее решение для урегулирования ситуации в стране.

Слова главы немецкого правительства ничего не значат, отметил Пушков. Прошедшие в Саудовской Аравии переговоры сильно не изменят ситуацию.

"Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер - не более того", - написал Пушков в своем telegram-канале.

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