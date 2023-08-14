Собянин рассказал о мерах поддержки промышленных комплексов

Без налоговых льгот не обойтись

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки столичной промышленности.

Одна из мер поддержки – это налоговые льготы. За ними тянется неоднозначная репутация, которая сложилась на заре становления отечественной налоговой системы. В 2000 году большинство из них отменили, но к 2013 году стало понятно, что без них не обойтись.

В результате правительство поддержало столичные власти, а Госдума приняла все необходимые поправки в Налоговый кодекс. В столице создали систему справедливых и эффективных налоговых льгот.

"Если предприятие хочет пользоваться льготами, оно может подать заявку на присвоение статуса промышленного комплекса. Не хочет – может работать в стандартном налоговом режиме", - написал Собянин в своем блоге.

Для получения статуса промкомлекса нужно соответствовать следующим критериям: инвестировать в свое развитие (не менее 114,6 миллиона рублей на га за пять лет), эффективно реализовывать производимую продукцию (выручка не менее 451,2 миллиона рублей на га в год) и достойную заработную плату коллективу (в среднем не менее 82,2 тысячи рублей в месяц).

Если предпринятие хочет пользоваться льготами и подходит под все критерии, то Москва в пять раз снижает земельный налог, в два раза – налог на недвижимость. Ставка налога на прибыль уменьшается с 17% до 13,5%.

"Мы готовы поддержать любое производство – от зубной пасты до космических спутников – лишь бы предприятие стабильно работало и приносило пользу Москве", - подчеркнул мэр.

В настоящее время статусом промкомплекса в Москве обладают 67 предприятий, где трудятся 77 тысяч человек (10% московской промышленности).

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