Военные медики извлекли из ноги солдата неразорвавшийся снаряд

Операцию проводили в бронежилетах

Военные хирурги провели уникальную операцию по извлечению из ноги солдата неразорвавшегося снаряда от гранатомета РПГ-26.

Операцию провели врачи Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Боеприпас застрял в голеностопе военнослужащего и чудом не сдетонировал.

"Примотали просто кусок дерева, чтобы максимально мобилизировать ему конечность. Привезли его к нам. Но самый основополагающий фактор был то, что он находился на жгуте", - рассказали врачи (цитата по "Звезде").

Чтобы спасти ногу, медики не стали дожидаться прибытия саперов и принялись оперировать незамедлительно, сообщили в Минобороны.

Врачи работали в бронежилетах. Вся операция заняла около часа. Хирурги успешно извлекли снаряд и сохранили солдату конечность.

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