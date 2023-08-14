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Военные медики извлекли из ноги солдата неразорвавшийся снаряд

09:59
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Операцию проводили в бронежилетах

Военные хирурги провели уникальную операцию по извлечению из ноги солдата неразорвавшегося снаряда от гранатомета РПГ-26.

Операцию провели врачи Ивановского соединения ВДВ в зоне спецоперации. Боеприпас застрял в голеностопе военнослужащего и чудом не сдетонировал.

"Примотали просто кусок дерева, чтобы максимально мобилизировать ему конечность. Привезли его к нам. Но самый основополагающий фактор был то, что он находился на жгуте", - рассказали врачи (цитата по "Звезде").

Чтобы спасти ногу, медики не стали дожидаться прибытия саперов и принялись оперировать незамедлительно, сообщили в Минобороны.

Врачи работали в бронежилетах. Вся операция заняла около часа. Хирурги успешно извлекли снаряд и сохранили солдату конечность.

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