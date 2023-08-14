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Собянин: новые эстакады через МЦК разгрузят Третье кольцо

09:30
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Специалисты проводили работы без остановки движения по Московскому центральному кольцу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram о завершении монтажа эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра.

Как уточнил градоначальник, специалисты проводили работы без остановки движения по МЦК. Этот важный транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, Московский скоростной диаметр и ул. Пруд-Ключики.

"Благодаря эстакадам разгрузим участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снизим нагрузку на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК", - уточнил глава города.

Также сообщается, что на 90% готов пешеходный переход в районе 1-го Тушинского проезда через пути второго Московского центрального диаметра, который свяжет Волоколамское шоссе в районе д. 114 и 1-й Тушинский проезд, обеспечив безопасный путь через железную дорогу.

Сейчас идут отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Завершатся они в сентябре.

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