В Приморье в круглосуточном режиме ликвидируют последствия мощного удара стихии

В регионе затоплено более четырех с половиной тысяч домов

Люди принимают помощь, стоя по пояс в воде: в Приморье продолжают ликвидировать последствия разрушительного тайфуна "Ханун". Тропический шторм вызвал затяжные ливни, начался подъем рек, большая часть региона ушла под воду, режим ЧС объявлен в девяти районах. Число затопленных домов увеличилось до 4600, больше двух с половиной тысяч человек эвакуированы. Но многие отказались покидать своё жилье и пережидают разгул стихии на крыше. Там же спасают и домашних животных.

В центрах помощи для пострадавших собирают вещи. Сюда же привозят продукты и питьевую воду. Из-за сильнейшего наводнения десятки участков дорог залиты водой и разрушены. Например, вот в таком состоянии (см. видео) сейчас находится участок трассы, который ведет в село Заречное. Кроме него - еще более 30 населенных пунктов оказались отрезанными от сообщения. Во многих домах нет света.

"В Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципалитетах без электроснабжения остаются 91 многоквартирный и 1730 частных домов. В готовности бригады энергетиков, которые приступят к ремонту после освобождения трансформаторных подстанций от воды", - сообщила Екатерина Кутузова, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Паводок стал испытанием для инженерных коммуникаций - в Уссурийске очевидцы заметили вырвавшееся из-под земли облако. К прорыву магистрального газопровода могли привести подвижки грунта. Сейчас труба уже перекрыта, начались ремонтные работы, возгорания и взрыва удалось избежать.

А в другом районе Уссурийска произошел разлив нефтепродуктов. Предположительно, мазут мог вытечь во время наводнения из бочек около гаражей. К настоящему моменту специалистам удалось очистить территорию около многоквартирных домов.

В корпусов Приморского аграрно-технологического университета вода доходит почти до потолка первого этажа. Судя по комментариям в социальных сетях, начало учебного года явно придется отложить. Сегодня отмечается снижение общего уровня воды. Но успокаиваться пока рано: синоптики сообщают, что на регион надвигается еще один тайфун с новой сокрушительной порцией ливней.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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