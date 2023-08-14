И разбили базу иностранных наемников

Запорожская область. Кадры с дрона-разведчика. На мониторе как на ладони - поля и лесопосадки в окрестностях села Работино. Накануне ВСУ бросили на штурм более 10 танков, БМП и примерно 70 человек пехоты. Но подобраться к позициям российских войск националисты не смогли. Едва штурмовые отряды вышли из укрытий, как их тут же накрыли залпами пушек и противотанковых установок наши десантники. Два американских "Брэдли" подбиты. Третий пытается отстреливаться. Но через несколько минут в рядах боевиков - паника. Уцелевшие бронетранспортеры дают задний ход. Начинают откатываться. И в суматохе националисты в упор расстреливают свою же технику.

Потеряв в общей сложности шесть единиц техники и до 40 человек убитыми, националисты отступили. Во время боя разведчики успели засечь две новые огневые точки неприятеля. И передали координаты батареям. Выстрел. Наводчик докладывает – левее 50 метров. Еще залп - и точное попадание в польскую самоходку "Краб". Следом была уничтожена вместе с расчетом и американская гаубица М777.

Ожесточенные бои уже вторые сутки практически без перерыва идут под Клещеевкой. ВСУ всеми силами пытаются закрепиться на окраинах поселка. На кадрах хорошо видно, чем закончился очередной штурм. Националисты, напоролись на шквальный огонь реактивных установок. Прорывы на флангах Артемовска остановлены.

А в Александровке российские артиллеристы предприняли неслыханную по дерзости вылазку. Незаметно выкатили установки "Град" на передовую. И с расстояния в два километра разбили крупную базу иностранных наемников.

"Двойка" штурмовиков берет курс на Харьковскую область. На подходах к главному укрепрайону ВСУ в Купянске экипажи снижаются. И когда система наведения захватила цели, открывают огонь.

Удары ракетами по подразделениям ВСУ в Синьковке. Авиация поддерживает наступление российской группировки вдоль всего купянского участка. Бреши, пробитые в первой линии обороны, националисты уже не могут залатать никакими резервами, переброшенными с других фронтов. До Купянска по прямой остается всего 5 километров.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"