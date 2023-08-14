Запад признал провал "контрнаступа", но уже планирует новый

Доживет ли киевский режим до следующей весны - большой вопрос

Пробираясь через усеянное минами поле, украинские военные впадают в отчаяние, сетует британская пресса. Саперов не хватает, как и оборудования для разминирования. Натренированные по западной методичке, ВСУ оказались совсем не готовы к тому, что российские войска именно так выстроят свою оборону. Впрочем, европейские консультанты лишь ускоряют темпы обучения. Вот Франция отчиталась, что досрочно выполнила план за год, обучив 6 тысяч боевиков. Только качество оставляет желать лучшего. Провал летнего так называемого "контрнаступа" вынуждает Вашингтон переходить к игре вдолгую.

"На Западе надеялись, что успешное контрнаступление ВСУ поможет принудить Россию к зиме к переговорам, но теперь западные политики начинают думать о подготовке Киева к возможному наступлению весной", - пишет WSJ.

Если Россия не сделает этого раньше, беспокоятся в Белом доме. А тут еще проблемы с артиллерией и износом оружия. Европа отстает и по поставкам боеприпасов. Громкие обещания передать миллион снарядов закончились ничем. Отправили лишь четверть. Даже немецкие танки, которые накануне закупил для Украины концерн "Райнметаль" у Бельгии, и те оказались с подвохом. Тонкая броня – всего 70 миллиметров – защитит разве что от пулемета. Подводит и система управления огнем, которой Брюссель заменил стандартную немецкую. Она требует серьезного ухода. Так что из 50 танков, которые надеется получить Киев, им отправят лишь половину. Остальные разберут на запчасти.

Бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон написал целую статью, в которой в пух и прах разнес политику американского президента в отношении Украины: "Неспособность украинцев добиться значительного прогресса стала естественным результатом стратегии США, направленной лишь на то, чтобы отсрочить победу России".

Камень полетел и в цветущий европейский сад, где, так опасаясь слова эскалация, тянули с поставками. Олаф Шольц никак не решится отправить дальнобойные ракеты "Таурус". Вот и в большом летнем интервью он снова красиво ушел от ответа, заявив, что вопрос требует серьезного размышления. Мастер лить воду, по мнению немецкого населения, заговорил и о неких переговорах. По его мнению, недавние саммиты в Саудовской Аравии и Дании положили начало пути к миру, но на условиях Киева. (

На фоне заявлений о переговорах с необъявленным визитом в Киеве впервые после начала спецоперации - министр финансов Германии Кристиан Линднер. Пока неизвестно, будет ли оказана ему честь под вой сирен укрыться в бомбоубежище, как это было во время визита немецкого президента. Да, это, кажется, и не требуется. Деньги дадут в любом случае

"Украина борется за наши ценности. И мы стоит плечом к плечу с Украиной. Мы собираемся конкретно обсудить, как федеральное министерство может финансово поддержать Киев", - заявил политик.

Получается, и дальше будут добиваться мира с помощью оружия.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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