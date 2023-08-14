Байдену оказалось наплевать на гавайские пожары

Президент США "подумает", что можно сделать

Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 93. Огонь полыхает на двух крупнейших островах архипелага. Уничтожены почти тысяча гектаров леса и более двух тысяч зданий, сообщает "ТВ Центр".

Идет массовая эвакуация. Полностью сгорела бывшая столица королевства и популярный туристический курорт Лахайна. По предварительным оценкам, ущерб составит не менее шести миллиардов долларов.

Возгорания начались из-за аномальной жары и засухи. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Пожары стали крупнейшими в США по числу жертв за последнее столетие. На борьбу со стихией направлены силы Нацгвардии.

Но местные жители жалуются на недостаток помощи со стороны федеральных властей. Отношение которых к ситуации красноречиво продемонстрировал Джо Байден. На вопросы журналистов о том, что именно в Белом доме намерены делать, президент ответил: "Мы подумаем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"