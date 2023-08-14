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Байдену оказалось наплевать на гавайские пожары

11:53
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Президент США "подумает", что можно сделать

Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 93. Огонь полыхает на двух крупнейших островах архипелага. Уничтожены почти тысяча гектаров леса и более двух тысяч зданий, сообщает "ТВ Центр".

Идет массовая эвакуация. Полностью сгорела бывшая столица королевства и популярный туристический курорт Лахайна. По предварительным оценкам, ущерб составит не менее шести миллиардов долларов.

Возгорания начались из-за аномальной жары и засухи. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. Пожары стали крупнейшими в США по числу жертв за последнее столетие. На борьбу со стихией направлены силы Нацгвардии.

Но местные жители жалуются на недостаток помощи со стороны федеральных властей. Отношение которых к ситуации красноречиво продемонстрировал Джо Байден. На вопросы журналистов о том, что именно в Белом доме намерены делать, президент ответил: "Мы подумаем". 

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