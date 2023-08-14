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Мишустин обсудил с вице-премьерами развитие образования

11:58
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Правительство утвердило размер грантов на текущий год для 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня

Более 12 с половиной миллиардов рублей выделят 24-м российским регионам, чтобы досрочно завершить расселение граждан из аварийного жилья. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщает "ТВ Центр".

Глава кабмина подчеркнул, что на сегодняшний день 14 регионов уже завершили программу опережающими темпами. За первую половину текущего года переселили свыше 50 тысяч граждан, что превышает прошлогодние показатели.

Также речь зашла о развитии образования. Так, правительство утвердило размер грантов на текущий год для 15-ти научно-образовательных центров мирового уровня. 

"Такие инновационные площадки объединяют высшие учебные заведения, организации науки, предприятия реального сектора экономики в 36 российских регионах. И в тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, для запуска новых производств и внедрения передовых решений. Для всех центров предусмотрено свыше 1,8 млрд рублей. Сумма поддержки для каждого из них составляет от 60 до 157 млн рублей", - отметил Мишустин.

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