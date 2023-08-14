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В Крыму предложили ужесточить наказание за публикацию фото и видео военных объектов

10:34
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Материалы могут сыграть на руку врагу

В Крыму предложили на федеральном уровне ужесточить ответственность за публикацию в интернете кадров с военными объектами и их работой.

С такой инициативой выступил глава республики Сергей Аксенов. Речь идет о любительской съемке, на которой запечатлена работа ПВО и других военных объектов, а также последствия атак ВСУ. Все эти материалы могут быть использованы врагом.

"Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов - будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел", - написал Аксенов в своем telegram-канале.

12 августа в Керченском проливе были сбиты две ракеты, которые ВСУ запустили в сторону Крымского моста. Это были зенитные управляемые ракеты советского комплекса ПВО С-200, переделанные в ударный вариант.

Около 13 часов Минобороны сообщило о первой атаке по Крымскому мосту, через два часа – о втором ударе. Средства ПВО своевременно обнаружили и сбили ракеты. Разрушений и пострадавших нет. Движение по мосту в момент атак дважды перекрывалось.

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