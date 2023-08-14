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Курс евро поднялся выше 110 рублей

10:20
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Впервые с 23 марта прошлого года

Европейская валюта на Московской бирже превысила 110 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

По данным торгов на 10:03 мск, евро прибавил 1,27% - до 110,16 рубля.

Американская валюта, по данным на 10:11, прибавила 1,18% и поднялась до 100,61 рубля, передает ТАСС.

Стоимость юаня составляет 13,838 рубля (+1,06%).

Как ранее отмечали эксперты, позиции рубля ослабли из-за ограниченности предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

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