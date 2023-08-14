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В Польше арестовали двух россиян по обвинению в шпионаже

11:01
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Они также распространяли пропагандистские листовки

В Польше задержали двух россиян, их обвиняют в шпионаже и распространении пропагандистских материалов в Варшаве и Кракове. 

Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил министр внутренних дел и координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский в соцсети Х (бывший Twitter – прим. ред.). Россиянам предъявлены обвинения, их отправили под стражу.

Имена арестованных и другие подробности дела он не привел. Российской посольство в Польше пока не давало никаких комментариев.

Ранее в Германии арестовали сотрудника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемому удалось передать сотрудникам российских спецслужб информацию, о которой он узнал в ходе работы в Минобороны ФРГ.

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