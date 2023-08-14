Путин направил поздравления президенту Пакистана

В исламской республике празднуют День независимости

Владимир Путин направил поздравления своему пакистанскому коллеге по случаю Дня независимости исламской республики, передает "ТВ Центр".

Российский лидер отметил, что между странами развивается политический диалог и плодотворное сотрудничество в различных сферах.

Так, Москва и Исламабад объединяют усилия в борьбе с терроризмом, решении проблем на афганском направлении, а также других международных вопросов.

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