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Шойгу осмотрел новые беспилотники и самолеты на форуме "Армия-2023"

11:24
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Это передовые разработки

Министр обороны Сергей Шойгу осмотрел выставку авиационных разработок, в том числе новейшие беспилотники, вертолеты и авиационное вооружение.

Образцы техники представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Министр ознакомился с с экспозицией современных образцов самолетов Су-57, Су-30СМ2, Су-34, вертолета Ка-32А11М, БПЛА "Иноходец", "Термит", "Альтиус-РУ", "Форпост-Р", "Гром" и "Шершень".

Глава Минобороны подчеркнул, что совершенная техника должна быть управляемой и с повышенной помехозащищенностью.

"Должно быть разумное соотношение цены изделия и эффективности его применения - некоторые из представленных образцов вооружения лучше переориентировать", - отметил Шойгу (цитата по ТАСС).

Форум "Армия-2023" будет проходить в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа.

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