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Камчатские моряки спасли семейство белух

12:01
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Четверых взрослых китов и детеныша обнаружили на отмели

Неравнодушные камчатские моряки спасли семью из пяти белух, которых вынесло на берег. Самостоятельно вернуться в море у них никак не получалось.

Четверых взрослых китов и детеныша обнаружили на отмели местные жители. Белух обливали морской водой, чтобы они смогли выжить и дождаться прилива. По словам очевидцев, все это время животные издавали жалобные звуки и плакали - из глаз у них сочилась жидкость, похожая на слезы.

Через несколько часов спасательная операция успешно завершилась: вся семья ушла обратно в море.

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