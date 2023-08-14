ВСУ не исключили нового российского наступления на Киев

В Киеве готовятся к удару

Российская армия может пойти в новое наступление на украинскую столицу.

Об этом рассказал командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев в интервью "РБК-Украина".

"Повторного наступления на Киев никто никогда не исключал… Такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами", - отметил он.

В настоящее время угрозы нет, считают в рядах командования. Но украинская армия делает все, чтобы повысить свою боеготовность на киевском направлении.

Ранее в Белом доме заявили, что ВСУ обязаны ускорить темпы контрнаступления, поскольку после начала осени украинские военные не смогут эффективно и качественно применять БПЛА и системы ПВО.

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