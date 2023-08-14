Собянин: Расходы социальной направленности превышают половину бюджета Москвы

В развитие вложено почти 3,6 триллиона рублей

95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей устойчивого развития.

Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале. Москва лидирует в большинстве российских рейтингов устойчивого развития.

В экономический рост Москвы, повышение качества жизни людей и снижение негативного влияния на экологию в этом году вложено почти 3,6 триллиона рублей. Задачи реализуются по каждой из 13 госпрограмм Москвы.

52% от бюджета составляют расходы социальной направленности, еще 43% идут на развитие городской среды и инвестиций.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"