Собянин: Расходы социальной направленности превышают половину бюджета Москвы

В развитие вложено почти 3,6 триллиона рублей
95% программных расходов бюджета Москвы идут на достижение целей устойчивого развития.
Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале. Москва лидирует в большинстве российских рейтингов устойчивого развития.
В экономический рост Москвы, повышение качества жизни людей и снижение негативного влияния на экологию в этом году вложено почти 3,6 триллиона рублей. Задачи реализуются по каждой из 13 госпрограмм Москвы.
52% от бюджета составляют расходы социальной направленности, еще 43% идут на развитие городской среды и инвестиций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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