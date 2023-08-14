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В Совфеде рассказали, когда подешевеет доллар

12:39
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Отскок обязательно произойдет

Курс доллара снизится к концу осени 2023 года.

Об этом РИА Новости сообщила первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова. К концу осени стоимость американской валюты составит порядка 70 рублей.

"Все нормализуется, все будет нормально. Я думаю, дальше он уже не пойдет", - сообщила она в беседе с агентством.

Правительство и Центробанк делают все для стабильного развития российской экономики, подчеркнула Перминова.

Утром 14 августа курс доллара превысил 101 рубль, европейская валюта поднялась выше 110 рублей.

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