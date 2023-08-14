Они будут использоваться для регулярных речных маршрутов

В Москву прибыли пять новых плавучих причалов для регулярных речных маршрутов. Их изготавливают на судоверфи в Перми.

Все детали сделаны из высокопрочной стали, которая надежно защищает от внешних повреждений и перепадов температуры.

Также в Москву доставили четыре электросудна. Их собирают в Санкт-Петербурге. В частности, используют технологию лазерной сварки корпуса - она придает легкость, надежность и долговечность. Суда направят на испытания по тестовым маршрутам, в том числе в рамках подготовки капитанов, сообщает "ТВ Центр".

"Новые плавучие причалы и электросуда будут полностью интегрированы в систему московского транспорта, как и те, что уже действуют на первом маршруте "Киевский - Сердце Столицы". Причалы и суда полностью экологичны, не наносят вреда акватории Москвы-реки и работают исключительно за счет электричества. Это выдающиеся для мировой практики разработка отечественных судостроительных компаний", - указал Владимир Басманов, заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок".

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