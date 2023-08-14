Продлевая жизнь домам: около 15 жилых многоэтажек ежегодно обновляют в Москве

Это старые панельные дома, которые специалисты буквально "перебирают"

Придавать старым панельным домам вид новостройки совсем непросто. Многие фасады отделаны мелкоразмерной плиткой - в народе ее еще называют "ириска". Сложность в том, что такие панели сделаны на заводе и, по сути, не ремонтопригодны. Но московские строители превосходно справляются. Разумеется, с помощью новейших технологий.

"Ремонт фасада проводится по самой современной технологии, с применением полимер-цементных смесей на армирующей сетке. Данная технология позволяет значительно повысить энергоэффективность многоквартирного дома. Данная технология применяется на фасадах, облицованных мелкоразмерной плиткой", - объяснил Тимофей Метельков, заместитель начальника строительного контроля по Северо-Восточному административному округу Москвы.

Для каждого типа фасадов разработана своя технология. Она уже опробована во многих регионах страны и очень хорошо себя зарекомендовала. По расчетам, отремонтированные фасады прослужат не меньше 30 лет, и это подтверждается климатическими испытаниями.

Впрочем, ремонтируют не только фасады. Панельные дома практически "перебирают". Меняют магистрали центрального отопления, внутренние инженерные системы, крышу, подвал - все, что нужно, чтобы полностью обновить дом.

"Производится расшивка полностью межпанельных швов, достаем старый утеплитель. Следующий этап - наносим декоративную штукатурку. Восстанавливаем также откосы. Меняем полностью все отливы в доме. Также замена всех входных групп - дверей. Мусорокамеры в подвальные помещения, выход на кровлю", - уточнил Александр Шершуков, начальник участка Пролетарского ремонтно-строительного треста.

Ничем не примечательным и даже скучным панельным домам строители, можно сказать, шьют новую одежду. В зависимости от района и квартала фасады окрашивают в различные цвета. Решение о цвете принимают эксперты по колористике. Считается, что разноцветные дома начали делать еще в Древней Греции. А сегодня психологи утверждают, что яркие микрорайоны развивают в горожанах эстетическое восприятие и поднимают настроение.

"В зависимости от того, какой цвет, у вас восприятие объема здания в пространстве разное. Какие-то цвета кажутся нам ближе, какие-то - дальше. Поэтому от колористики фасада здания зависит именно его объемно-пространственное положение", - указала москвовед Мария Василенок.

Современные технологии и смелые цветовые решения не только восстанавливают технические характеристики домов, но и создают новый эстетический портрет города. Ежегодно в Москве строители обновляют около 15 жилых многоэтажек.

Александр Огородников, "ТВ Центр"

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