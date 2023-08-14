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В Сергиевом Посаде продолжаются восстановительные работы после взрыва

15:00
  • понедельник
  • 14 августа 2023

По разным адресам одновременно трудятся 16 бригад

Семь человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде. Все они в состоянии средней степени тяжести. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Московской области, передает "ТВ Центр".

Тем временем в жилых домах идут восстановительные работы. В квартирах демонтируют поврежденные рамы и устанавливают новые стеклопакеты. По разным адресам одновременно работают 16 бригад, где-то специалисты продолжают оценивать повреждения. В общей сложности провести ремонт предстоит в 400 квартирах.

"В ближайшее время все работы, а именно в части закрытия теплового контура, будут завершены, то есть до 20 августа эти работы будут выполнены, далее начнутся работы по восстановлению уже лоджий и балконов", - уточнила Мария Сороченкова, и.о. заместителя главы администрации Сергиево-Посадского городско округа Московской области.

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