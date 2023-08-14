В Мытищах организовали "борщесубботники"

Победить это ядовитое растение одной химией очень сложно

Вводный инструктаж по обхождению с борщевиком для новичков - и добровольцы принимаются за дело. Задача на сегодня - обрезать зонты у цветущих растений, а созревшие уже семена упаковывать в мусорные пакеты. План на день - пройти несколько участков, где опасный сорняк лесники этим летом косили уже дважды.

В общероссийское движение "СтопБорщевик", призывающее добровольцев брать шефство над зараженными территориями, где сорняк вытесняет всю прочую растительность, Семен вступил 5 лет назад. Тогда же и стал главным по борьбе с борщевиком в подмосковных Мытищах. С тех пор с апреля и по сентябрь каждые выходные у мужчины - это так называемые "борщесубботники". Для них он ищет помощников, заготавливает для них средства защиты и медикаменты на случаи травм и ожогов, которые при соприкосновении с кожей может вызвать сок борщевика. Такое, впрочем, при внимательном подходе организатора мероприятий к защитной экипировке - большая редкость.

"Сегодня мы работаем в скошенном борщевике. Но когда борщевик нескошенный - он высокий. Поэтому, когда он нескошенный, мы еще надеваем щитки на лицо. Соответственно, при работе с борщевиком надо использовать резиновые или нитриловые перчатки, которые не пропускают воду, фуранокумарины не пропускают", - объясняет Семен.

В прохладные дни помогать Семену набирается 5-6 помощников. В жару летом бывает и ни одного. Однако сам он на посту всегда, у него нет никаких отговорок, уверяют его знакомые. Многие из них регулярно теперь приезжают ему помогать и приводят с собой друзей и близких.

"Если мы не будем этим заниматься, то очень скоро он заполонит все. Это инвазивное растение, привезенное к нам с Кавказа, и нет других растений, которые могли бы его вытеснить. В том месте, где поработали 3-4 года подряд, борщевик уже такой низенький, и есть шанс, что мы засадим другими кустарниками, травами, деревьями", - объясняет волонтер Арина Недвецкая.

Видимый результат - пожалуй, главное, что не дает альтруистам опускать руки и мотивирует их вновь и вновь возвращаться в кущи, захваченные опасным растением. Ведь даже несмотря на ежегодную трехкратную обработку лесных угодий от борщевика, а их здесь только косят, не применяя гербициды и прочую химию, опасное растение продолжает захватывать все новые площади.

"У нас основной реестр нашего борщевика - допустим, 100 га. И естественно, весь сезон мы его дополняем - это в основном жалобы администрации, местного населения. То есть из ста гектар мы уже растем до 120 практически, и это всё земли лесного фонда", - отметила Анастасия Пушкарева, представитель Дмитровского лесничества.

Все заявки инспекторы лесничества отрабатывают, направляя специалистов на покосы вновь выявленных зараженных территорий. Борщевик на каждом из участков убирают по три раза за сезон. Сейчас приступают к третьему этапу покосов.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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