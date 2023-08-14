В подмосковной Верее нашли очередной уникальный артефакт

Что еще скрывает местная земля?

Маленькая деталь в большой российской истории, свидетельница войны 1812 года. Эта именная печать офицера армии Наполеона - еще и настоящее произведение искусства. Выполнена тонко и мастерски. На овальном щитке легко читаются дерево, фигура военного в камзоле. И три латинские литеры - сокращенные имя и фамилия. Благодаря им археологи вместе с сотрудниками Бородинского музея-заповедника по архивам смогли узнать владельца этой печати. Вероятно, это лейтенант 6-го Вестфальского линейного полка Луи фон Гаденштедт. И как пользовался он печатью - тоже известно.

"В ней есть специальная дырочка для подвешивания, то есть печать была на шее у офицера, и он, видимо, скреплял ею личную переписку", - рассказала Ася Энговатова, заместитель директора института археологии РАН.

Это сейчас Верея - самый маленький город Подмосковья. А в 1812 году была важным стратегическим пунктом, который Наполеон серьезно укрепил после захвата Москвы. Там был расквартирован один из французских гарнизонов. Освободил тогда город отряд генерала Ивана Дорохова. Во время того сражения, возможно, и была потеряна печать, а сам лейтенант попал в плен.

Ученые предполагают - владелец печати, как и другие военнопленные, в 1814 году вернулся к себе на родину. А на месте того исторического раскопа уже проложены новые дорожки. Археологические раскопки третий год как раз и ведутся в Верейском Кремле, предваряя все работы по благоустройству. Находок и помимо печати уже немало. И это не только артефакты XIX века. Но и XIV, XV, XVI.

Ничего необычного в таком количестве интереснейших находок нет, говорят археологи. Верея - город древний. В летописях впервые упоминается в XIV веке. Долгое время считался западными воротами Московского княжества. Расцвет случился в восемнадцатом столетии, а вот в конце девятнадцатого все резко изменилось.

"Купцы откупались специально от того, чтобы на их территории не проходила железная дорога. Значит, старообрядческие общины считали железную дорогу дьявольским занятием, и железная дорога не прошла по Верее, и мы видим, так сказать, что город потерял свое значение", - объяснила Энговатова.

А сейчас у него все шансы обрести новое значение. Живописная Верея, город храмов, с каждым годом привлекает все больше туристов. И помимо архитектуры им есть что посмотреть - все находки археологи передают в местный краеведческий музей.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"