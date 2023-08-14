Шойгу: приезд иностранцев на форум "Армия" - лучший ответ любителям санкций

Представлено более 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения

Приезд зарубежных делегаций на форум "Армия" - лучший ответ любителям санкций. Об этом заявил Сергей Шойгу, обращаясь к участникам мероприятия в подмосковном парке "Патриот". Уже в первый день форума "Рособоронэкспорт" заключил контракт с иностранным партнёром на сумму более 500 миллионов долларов. Всего ведущие российские предприятия оборонно-промышленного комплекса представили около 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

В этом году одной выставочных площадок форума стал даже пресс-центр, где сейчас работают сотни журналистов. Сюда привезли опытный образец квадроцикла - машину охраняют бойцы. Но подойти осмотреть, сделать фото или снять на видео ее можно.

Конечно, главные площадки традиционно под открытым небом и в огромных павильонах парка "Патриот" и аэродрома Кубинка. Здесь представлены свыше 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.

Этим утром Сергей Шойгу осмотрел выставку передовых авиационных разработок: многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В, многоцелевой вертолет Ка-32А11М, беспилотные летательные аппараты "Иноходец", "Термит", "Форпост-Р", а также ударные БПЛА "Гром", "Шершень". Около половины экспорта российского вооружения приходится именно авиацию.

"Множество отечественных и зарубежных производителей представят здесь свои достижения. Российские предприятия и научно-исследовательские организации наряду с разработками, реализованными в рамках гособоронного заказа, познакомят с проектами, выполненными в инновационном порядке. Подчеркну, что многие из них уже внедряются в интересах войск, выполняющих задачи СВО", - заявил Шойгу.

Министр отметил, что в реальных условиях наше вооружение показывает свою надёжность и эффективность. А вот широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. Убедиться в этом можно, посмотрев экспозицию трофейного оружия.

Особый интерес гостей вызывают технические новинки. Ростех покажет на форуме первое в России самоходное артиллерийское орудие на колесном ходу "Мальва" - сейчас инженеры ведут разработку варианта гаубицы с увеличенной дальностью стрельбы. На площадке можно увидеть самоходный миномет "Дрок", тяжелые огнеметные системы и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г". В этом году свою продукцию представят 83 зарубежных компании из Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама и Белоруссии.

В первые дни форума на выставочной площадке работают военные специалисты. Поэтому даже для аккредитованных журналистов некоторые павильоны закрыты. А вот с 18 по 20 августа в Центре "Патриот" и на аэродроме Кубинка ждут всех желающих.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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