Путин обсудил с главой "Росатома" развитие атомной отрасли

Несмотря на внешнее давление, сохраняются все позитивные тенденции

Развитие отечественной атомной отрасли обсудил сегодня Владимир Путин с главой корпорации "Росатом". Алексей Лихачев доложил о промежуточных итогах года, передает "ТВ Центр".

Несмотря на внешнее давление, сохраняются все позитивные тенденции. А гособоронзаказ и все федеральные проекты будут выполнены в срок.

Кроме того, за последние шесть лет численность корпорации выросла более чем на 100 тысяч человек. Созданы новые высокотехнологичные рабочие места.

Также Лихачев отметил, что Россия продолжает лидировать в экспорте атомных станций. И доложил о развитии международного сотрудничества и расширении поставок ядерного топлива.

Лихачев: "Особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, КНР, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60‒70 процентов рост разных видов поставок".

Путин: "Люди ведут себя ответственно, потому что менять поставщика - это технологически очень непростая история".

Лихачев: "Непростая, да. На них колоссальное давление оказывается - и политическое, и экономическое. Конечно же, находясь в сегодняшней точке, мы не видим особых перспектив роста на европейском рынке, и не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет. Конечно, потенциал роста в энергетике вообще, а особенно в атомной, есть в той же Азии, на Ближнем Востоке, а там как раз хотят и наши технологии, и наши поставки. В этом смысле мы, разумеется, наращиваем производство и будем лидерство закреплять".

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