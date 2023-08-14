Украина атаковала монастырь в Херсонской области

Есть повреждения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Корсунскому женскому монастырю в Херсонской области.

Монастырь, основанный во второй половине XVIII века, получил повреждения в районе крыши. Кроме того, пострадала школа – снарядом повредило второй этаж.

"Сообщается о шести прилетах вражеских снарядов. Пострадавших нет", - сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

Подробности обстрела уточняются.

Ранее ВСУ подпольщики из организации "Русский Херсон" помогли российской армии уничтожить украинский склад в Херсонской области.

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