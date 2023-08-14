Путин по видеосвязи поприветствовал участников форума "Армия-2023"

В этом году мероприятие посетят представители более 80 стран

В подмосковном парке "Патриот" сегодня открылся международный военно-технический форум "Армия-2023". Гостей и участников по видеосвязи приветствовал Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

В этом году мероприятие посетят представители более 80 стран. В экспозиции представлены новейшие образцы вооружения.

"Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство. Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной наукоемкой и высокотехнологичной отрасли", - указал в своем приветствии глава государства.

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