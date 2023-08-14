Запад устает от Украины на фоне провала контрнаступления ВСУ

Ослабевание интереса, пишут СМИ, чувствуют и в Киеве

На фоне забуксовавшего украинского контрнаступления и многочисленных кадров уничтоженной натовской техники издание "Дэйли Экспресс" вдруг озадачилось вопросом. А где британские танки "Челенджер", которые Лондон так помпезно передал Украине? На фронте их до сих пор никто так и не видел. Впрочем, данная техника, пишут журналисты, все равно ни на что бы не повлияла.

"Не стоит себя обманывать, думая, будто 14 переданных Киеву британских танков существенно повысят боевую мощь ВСУ. Нет, их хватит лишь для того, чтобы экипировать слабенькую тактическую группу, если у той к тому же будет достаточно мотопехоты и средств огневой поддержки. Истинная ценность этой техники — в символизме подарка и в том, что она побудила другие европейские страны начать свои поставки", - пишет издание.

Особенно этому сейчас рады в Берлине, чьи "Леопарды", включая современные модели, как оказалось, прекрасно горят, попутно уничтожая безупречный имидж немецкой оборонки. Так что теперь канцлер Шольц действует более осторожно, аккуратно прощупывая тему переговоров. Пока, правда, на условиях Киева, которые активно обсуждались на недавнем саммите в Саудовской Аравии.

"Нам имеет смысл продолжать эти переговоры, поскольку они весьма конкретно усиливают давление на Россию, с тем, чтобы она осознала, что пошла по неверному пути, что она должна вывести войска и сделать мир возможным", - заявил Шольц.

При этом издание "Политико" пишет, что канцлеру ФРГ сейчас вообще не до Украины. Его больше беспокоит сохранение правящей коалиции. Оттого Киев пока может забыть о дополнительных поставках вооружений, включая крылатые ракеты "Таурус". Так как против этого выступает большинство немцев. И против их мнения в данной ситуации Шольц пойти не готов. Усталость от украинского конфликта постепенно нарастает и в других европейских странах. Вот, к примеру, заявление президента Польши по поводу Украины:

"Очевидно, что мы последовательно поддерживаем защиту Украины от российской агрессии. Но другое дело - и это наша самая важная обязанность - защищать интересы Польской Республики. Мы ожидаем понимания по некоторым вопросам, в том числе в том, что у нас есть свои интересы и обязательства".

И это ослабевание интереса, пишет WSJ, разумеется, чувствуют и в Киеве, резонно опасаясь, что поддержка Запада в какой-то момент просто испариться. "В Киеве беспокоятся, что политики и избиратели могут счесть Украину безвылазной трясиной и разочароваться в её поддержке. И даже если западные сторонники Киева сохранят решимость, то часы все равно тикают, а в изнурительных боях ВСУ растрачивают боеприпасы, личный состав и запас морально-волевых сил", - пишут СМИ.

При этом похвастать украинскому руководству нечем. Контрнаступление захлебнулось. И теперь это признают даже те западные политики, которые предлагали не торопиться с выводами и дать Украине время. В итоге за два месяца, понеся огромные потери, ВСУ так и не смогли добиться хоть каких-либо успехов. И теперь начинается поиск виноватых, в число которых бывший советник президента США Джон Болтон записал и Байдена.

"Неспособность украинцев добиться значительного прогресса стала естественным результатом стратегии США, направленной лишь на то, чтобы отсрочить победу России. И в том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена, которому непременно стоит пересмотреть свой подход", - пишут СМИ.

Возможно, так и случится. Время у Байдена еще есть. До выборов больше года. Оттого в прессе уже пишут о том, что Запад задумался над подготовкой Украины к новому контрнаступлению, которое запланировано на 24-й год. К этому моменту, вероятно, Киев все же получит и американские танки "Абрамс". И самолеты F-16. Пилотов для них сейчас активно начинают готовить. Да и британские "Челенджеры" наверняка где-нибудь всплывут.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"