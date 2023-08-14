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Собянин: В столице работает уже 96 центров "Московского долголетия"

18:11
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Они появились в разных районах города

В понедельник Мэр Сергей Собянин на полях Московского урбанистического форума встретился с членами ассоциации клубов москвичей старшего поколения.

Он рассказал об открытии ещё 10 центров "Московского долголетия" в разных районах столицы. Там горожане "серебряного возраста" имеют возможность записаться в любые тематические секции.

Так, почти половина клубов связана со здоровым образом жизни - спортивные кружки, лекции, семинары по правильному питанию. Особой популярностью пользуется проект "освой свой гаджет", где москвичи изучают компьютеры и смартфоны.

А на площадке Московского урбанистического форума в Гостином дворе для горожан старшего поколения были организованы соревнования на Кубок Мэра по бильярду и шахматам. Сергей Собянин поздравил москвичей старшего поколения с праздником и пожелал им здоровья.

"Наш с вами проект "Активное долголетие" не просто живёт - он развивается, и развивается активно. Сегодня ещё одно событие - одновременно в Москве вводится 10 клубов "Активного долголетия" - их около 100. А до конца года их будет более 120, это практически во всех районах Москвы", - заявил Собянин.

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