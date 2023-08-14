В Каспийске спасли девочку, стоявшую на карнизе девятого этажа

Родителей дома не было

Счастливая история спасения из Дагестана. От кадров из Каспийска можно испытать шок.

Маленькая девочка, выбравшись в открытое окно на 9-м этаже, пританцовывает на отливе окна. Увидев эту картину, неравнодушные прохожие вызвали полицию. Соседи пытались добраться до ребёнка с 8 этажа и спасти, но попытки оказались безрезультатными.

Прибывшие правоохранители поднялись в квартиру, где была старшая сестра. Но она не открывала дверь незнакомым. Пока её уговаривали, внизу добровольцы держали натянутыми одеяла, чтобы в случае падения поймать девочку.

Спустя 40 минут девочка впустила полицейских и те спасли малышку. Родителей дома не было. Почему дети остались без присмотра, выясняют правоохранители.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"