Премьер Латвии Кариньш объявил об уходе в отставку

Он не будет выдвигаться на этот пост повторно

Текущий кабинет министров Латвии и глава правительства в ближайшее время уйдут в отставку. Об этом в ходе очередного брифинга заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

"Я подам заявление о своей отставке в четверг", - заявил Кариньш, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава правительства подчеркнул, что вместе с ним в отставку уйдет действующий кабинет министров. По его словам, такое решение является стратегически важным, поскольку в условиях геополитической турбулентности правительство республики должно быть "сильным и динамичным".

Он также добавил, что сразу после ухода текущего правительства в отставку сторонники парламентской партии "Новое единство" выдвинут нового кандидата на пост премьер-министра страны.

Ранее глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце заявила, что страны ЕС недооценивают исходящую от России "угрозу". По мнению министра, украинский кризис не привел к "окончательному разрушению" военного потенциала Москвы.

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