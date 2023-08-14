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Депутат Рады обвинил власти Украины в оттоке населения из страны

16:02
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Численность страны сократилась до 20 млн человек

Недальновидная политика киевского режима привела к оттоку "огромного количества" граждан из страны. Об этом в ходе очередного брифинга заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.  

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"Этому способствуем мы. Эмоциональными и немудрыми решениями и действиями", - заявил Мазурашу, чьи слова приводит ТАСС.

При этом депутат подчеркнул, что некомпетентные решения действующих властей привели к сокращению населения Украины до 20 млн человек. По его словам, абсолютное большинство украинских граждан приняло решение уехать из страны, поскольку отдельные представители киевского режима "относятся к людям как к рабам".

Он также добавил, что "неконституционное" решение действующих украинских властей о запрете на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет привело к разрушению экономического потенциала страны. Несмотря на отток населения, киевский режим продолжает "принуждать" граждан Украины вступать в ряды ВСУ, заключил политик.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что российские военные способны захватить Киев. По мнению представителя украинской армии, у ВС России есть все необходимые ресурсы для осуществления повторного наступления.

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