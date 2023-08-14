Все назначенные объекты поражены

Минобороны России в понедельник обнародовало свежие данные о ходе проведения СВО. Отмечается, что ВС России нанесли удар высокоточным оружием по местам производства и хранения украинских морских дронов, применяемых Киевом для террористических атак. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли до 150 военных на Донецком направлении и 12 единиц техники, включая британскую гаубицу FH-70. В районе Авдеевки был ликвидирован склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.

Между тем на Краснолиманском направлении российскими военными за сутки отражены две атаки ВСУ, уничтожено до 90 украинских радикалов. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в Телеграм-канале Минобороны.

Ранее в Белом доме заявили, что Украина обязана ускорить темпы контрнаступления, поскольку после начала осени украинские военные не смогут эффективно и качественно применять БПЛА и системы ПВО.

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