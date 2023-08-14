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Норвегия поставит Украине систему для борьбы с беспилотниками

16:38
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Стоимость такого оружия составляет порядка 70 млн долларов

Норвежская компания Kongsberg Gruppen передаст в безвозмездное пользование украинской армии антидроновую систему стоимостью 71 млн долларов, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный документ, опубликованный правительством Норвегии.

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Уточняется, что поставка дорогостоящей системы, предназначенной для борьбы с БПЛА "условного" противника, будет осуществляться при содействии Международного фонда поддержки Украины, основным бенефициаром которого является Норвегия.

"Компания Kongsberg Gruppen получила контракт на поставку на Украину антидроновой системы", - говорится в сообщении.

Согласно официальной документации, стоимость таких систем составляет свыше 70 млн долларов.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские и европейские политики демонстрируют "маниакальное" стремление помогать киевскому режиму "до последнего украинца". По мнению высокопоставленного дипломата, на данный момент США и ЕС всерьез обсуждают возможность отправки на Украину дальнобойных ракет.

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