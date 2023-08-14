Собянин: В Покровском-Стрешневе построят школу с инженерным комплексом

Социальная инфраструктура развивается

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о новой поликлинике, школах и детсадах на северо-западе Москвы. Социальная инфраструктура развивается во всех округах города, отметил мэр.

Так, в Хорошево-Мневниках началось строительство школы с IT-полигоном. Кроме того, а районе появятся два детских сада на 200 и 350 мест.

В Покровском-Стрешнево стартовало строительство школы более чем на 800 мест с инженерным и лабораторно-исследовательским комплексами, IT-полигоном.

А в районе Строгино завершаются работы по строительству взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом.

Накануне Сергей Собянин подвел итоги работы столичного Стройкомплекса за семь месяцев 2023 года. Мэр отметил, что за этот срок построено 62 объекта социальной инфраструктуры, 25 километров дорог, более семи миллионов квадратных метров недвижимости.

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