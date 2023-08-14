Возможная отставка Байдена приведет к падению киевского режима

Украинский лидер Владимир Зеленский может потерять власть из-за предстоящего импичмента действующего президента США Джо Байдена. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Как отметил аналитик, разгульная жизнь сына американского президента Хантера Байдена является "отличным" поводом для инициации процедуры импичмента действующего хозяина Белого дома. Помимо этого, уже осенью киевский режим может полностью лишиться военной и финансовой поддержки из-за несогласованности мнений по данному вопросу в Конгрессе США, предположил советник.

"Это сразу приведет к отставке Зеленского и "Слуг народа", - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что нынешнего лидера Украины ожидает "тяжелая осень", поскольку на осенний период запланированы "судьбоносные" для киевского режима саммиты. По его словам, именно недальновидная политика США приведет к "окончательному падению" режима Зеленского.

Ранее офицер разведывательных войск США в отставке Скотт Риттер заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет киевский режим к "катастрофическим" последствиям. По мнению военного аналитика, инициация мирного соглашения позволит Киеву сохранить "территориальную целостность" страны.

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