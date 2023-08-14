Собянин: В шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Там полностью поменяли медоборудование

В столице продолжают обновлять поликлиники по новому московскому стандарту. Так, еще шесть городских поликлиник открылись после реконструкции, в общей сложности медпомощь там получают почти 175 тысяч детей и взрослых.

"Полностью поменяли медоборудование: установили новые цифровые маммографы, аппараты для рентгена, УЗИ, функциональной диагностики и другую современную технику. Заменили все инженерные системы и лифты, организовали безбарьерное передвижение, сделали стильный дизайн помещений, благоустроили территории, высадили гипоаллергенные деревья и кустарники", – отметил Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

В начале августа также сообщалось, что в Москве открыты еще семь реконструированных поликлиник в Раменках, Таганском районе, Фили-Давыдково, Ломоносовском, Марьиной Роще, Дорогомилово и Ясенево. По новому московскому стандарту в каждой поликлинике теперь удобное расположение кабинетов врачей, комфортные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для медиков.

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