В этом году свыше 900 студентов профильных колледжей начали практику на стройплощадках в Москве

Их работу курируют опытные наставники

Столица стала посредником между профильными организациями образования и строительными компаниями. С января этого года к практике на строительных объектах приступили более 900 студентов, сообщили АГН "Москва" в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Отмечается, что их работу курируют опытные наставники. "Они выполняют обязанности сантехника, бетонщика, сварщика, мастера отделочных работ, каменщика, техника-строителя и некоторых других. Молодых специалистов приняли 39 строительных организаций столицы", - говорится в сообщении.

Компании отмечают хорошую теоретическую подготовку студентов, а также их умение быстро адаптироваться к сложному ритму строительного объекта.

Системная работа с начинающими строителями является важным моментом популяризации профессии и привлечения молодых специалистов в строительную отрасль, сообщил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Добрянский.

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