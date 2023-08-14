ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пушилин оценил контрнаступление ВСУ

17:32
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Украинские военные выдыхаются

Вторая волна украинского контрнаступления не произойдет из-за продуманных действий ВС России в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на двух направлениях
Полковник Макгрегор: Зеленский не сможет защитить Киев от атак ВС России

"Контрнаступление ВСУ выдыхается, но еще идет", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос журналиста о перспективах украинского контрнаступления.  

При этом политик подчеркнул, что оборонительные укрепления российских военных в зоне СВО не позволят ВСУ осуществить вторую волну наступательных действий.

Он также добавил, что за последние несколько месяцев ВС России удалось не только улучшить профессиональные навыки солдат, но и увеличить оборонно-промышленный потенциал российской армии в целом.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность критической инфраструктуры Киева. По мнению военного аналитика, такая ситуация произошла из-за того, что большая часть переданных киевскому режиму вооружений была израсходована в ходе контрнаступления ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Денис Пушилин
Денис Пушилин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.