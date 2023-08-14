Пушилин оценил контрнаступление ВСУ

Украинские военные выдыхаются

Вторая волна украинского контрнаступления не произойдет из-за продуманных действий ВС России в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью информагентству ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Контрнаступление ВСУ выдыхается, но еще идет", - заявил Пушилин, отвечая на вопрос журналиста о перспективах украинского контрнаступления.

При этом политик подчеркнул, что оборонительные укрепления российских военных в зоне СВО не позволят ВСУ осуществить вторую волну наступательных действий.

Он также добавил, что за последние несколько месяцев ВС России удалось не только улучшить профессиональные навыки солдат, но и увеличить оборонно-промышленный потенциал российской армии в целом.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность критической инфраструктуры Киева. По мнению военного аналитика, такая ситуация произошла из-за того, что большая часть переданных киевскому режиму вооружений была израсходована в ходе контрнаступления ВСУ.

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