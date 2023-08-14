МиГ-29 перехватил над акваторией Баренцева моря норвежский самолет

Нарушения государственной границы не произошло

Российский истребитель был поднят в воздух из-за пролетавшего над Баренцевым морем патрульного самолета ВВС Норвегии, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Минобороны России.

Как отметили в оборонном ведомстве, российским военным удалось оперативно обнаружить "воздушную цель", которая стремительно приближалась к государственным границам России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе процедуры опознания экипажу российского борта удалось идентифицировать цель – ей оказался норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон".

При этом в ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы не произошло, поскольку сразу после поднятия в воздух российского истребителя самолет ВВС Норвегии предпочел "развернуться". По данным Минобороны, при реализации маневра военнослужащие ВС России действовали в рамках международных правил.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудникам российских спецслужб удалось перехватить летевший в сторону Запорожской АЭС ударный беспилотник ВСУ.

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