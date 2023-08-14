ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МиГ-29 перехватил над акваторией Баренцева моря норвежский самолет

17:57
  • понедельник
  • 14 августа 2023

Нарушения государственной границы не произошло

Российский истребитель был поднят в воздух из-за пролетавшего над Баренцевым морем патрульного самолета ВВС Норвегии, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Минобороны России.

Полковник Макгрегор: российские корабли у берегов Аляски испугали США
Российские спецслужбы перехватили летевший в сторону Запорожской АЭС беспилотник ВСУ

Как отметили в оборонном ведомстве, российским военным удалось оперативно обнаружить "воздушную цель", которая стремительно приближалась к государственным границам России.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель МиГ-29", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе процедуры опознания экипажу российского борта удалось идентифицировать цель – ей оказался норвежский патрульный самолет Р-8А "Посейдон".

При этом в ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы не произошло, поскольку сразу после поднятия в воздух российского истребителя самолет ВВС Норвегии предпочел "развернуться". По данным Минобороны, при реализации маневра военнослужащие ВС России действовали в рамках международных правил.   

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудникам российских спецслужб удалось перехватить летевший в сторону Запорожской АЭС ударный беспилотник ВСУ.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
МиГ-29
МиГ-29
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.