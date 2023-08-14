"Тысячи свежих могил": в США раскрыли ужасающую правду о потерях ВСУ

Потери украинской стороны составляют свыше 120 тысяч человек

Провал украинского контрнаступления привел к гибели свыше 120 тысяч военнослужащих ВСУ. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Как отметил военный аналитик, недавно в его распоряжении появились снимки из космоса, на которых запечатлено "ошеломляющее количество" новых могил, предназначенных для погибших в ходе провального контрнаступления украинских военных. По мнению Макгрегора, приблизительные потери украинской армии в ходе наступательных действий в зоне СВО составляют порядка 123 тысяч человек.

"Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день суммарные потери ВСУ составляют свыше 350 тысяч военнослужащих. По его словам, такие "ужасающие" показатели являются "неопровержимым" доказательством геноцида мужского населения на Украине.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские командиры все чаще приказывать своим подчиненным сдаваться в плен ВС России. По мнению военного аналитика, сдача в плен российским военным является единственным шансом выжить для солдат ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"