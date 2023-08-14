Оборона ВСУ рассыпается: последние данные о ходе СВО

Украинские националисты каждый день теряют один опорник за другим

На Купянском направлении системы ПВО теперь меняют позиции каждый день. Российские подразделения активно наступают. И зенитно-ракетные комплексы "Тор" идут следом за передовыми частями. Чтобы обеспечить войскам защиту от беспилотников и ракет неприятеля, дивизионы подходят вплотную к передовой.

Маневр, конечно рискованный. Но бойцы говорят – вполне оправданный. До самого Купянска – главного укрепрайона ВСУ - примерно 5 километров. А значит, находить и сбивать натовские ударные дроны, которые применяют боевики, удается гораздо быстрее.

Сегодня с Харьковского фронта пришли срочные сообщения. Российские танкисты, мотострелки и десантники продвинулись к поселку Петропавловка. От него до Купянска рукой подать. Но прежде чем начать штурм, бойцы запрашивают поддержку авиации.

Бреши, пробитые в линии обороны, националисты уже не могут залатать никакими резервами, переброшенными с других направлений. И каждый день теряют один опорник за другим. Первый эшелон ВСУ сыплется, как костяшки домино.

Широкомасштабный натиск на Харьковщине ослабил позиции боевиков под Артемовском. Генштаб ВСУ вынужден снять часть своих подразделений и отправить их на северный фронт. И хотя на флангах Артемовска еще идут ожесточенные бои, ситуация для националистов ухудшается. Сегодня российским военным удалось выбить радикалов с окраин Клещеевки.

Наступление ВСУ на самом опасном отрезке, где обстановка была близка к критической, остановлено. А в Александровке российские артиллеристы предприняли неслыханную по дерзости вылазку. Незаметно выкатили установки "Град" на передовую. И с расстояния в два километра разбили крупную базу иностранных наемников.

Кадры с дрона-разведчика: на мониторе, как на ладони, поля и лесопосадки в окрестностях Работино. Накануне ВСУ бросили на штурм поселка более 10 танков, БМП и примерно 70 человек пехоты.

Но едва штурмовые отряды вышли из укрытий, как их тут же накрыли залпами пушек наши десантники. Два американских "Бредли" подбиты. Третий пытается отстреливаться. В рядах боевиков - паника. Уцелевшие бронетранспортеры дают задний ход. Начинают откатываться. И в суматохе националисты в упор расстреливают свою же технику.

Потеряв в общей сложности семь единиц техники и до 50 человек убитыми, националисты отступили. Во время боя разведчики успели засечь две новые огневые точки неприятеля. И передали координаты батареям.

Выстрел. Наводчик докладывает – левее 50 метров. Еще залп - и точное попадание в польскую самоходку "Краб". Следом была уничтожена вместе с расчетом и американская гаубица М-777.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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