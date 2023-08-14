Собянин: Еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

В столице работает уже 96 центров

В понедельник мэр Сергей Собянин на полях Московского урбанистического форума встретился с членами ассоциации клубов москвичей старшего поколения. Он рассказал об открытии ещё 10 центров "Московского долголетия" в разных районах столицы. Там горожане "серебряного возраста" имеют возможность записаться в любые тематические клубы по интересам.

Счастливые, беззаботные, лёгкие на подъём! Посетители Урбанистического форума все, как на подбор, буквально пышут жизнелюбием и хорошим настроением! Оказывается, всех объединяет проект "Московское долголетие".

"Представляете, в возрасте, когда тебе не надо ходить на работу, а ты находишь все новых и новых друзей", - говорит Наталья.

"Пропадают" с утра и до вечера бабушки и дедушки в 96 центрах со всей Москвы. В поселении Десёновское - поклонники активных программ. В Вешняках все больше занимаются рукоделием.

"Сообщество народных дизайнеров: кто вяжет, шьёт, валяет одежду для себя", - рассказала Наталья Афоничкина, преподаватель Лоскутного клуба Центра московского долголетия района "Вешняки".

В соревновании на Кубок мэра по бильярду и шахматам среди спортсменов-любителей "серебряного возраста" - собрались самые азартные. Сергей Собянин положил начало новой игре.

Площадка Московского урбанистического форума в Гостином дворе - это сплошной интерактив и мультимедиа. На языке технологий москвичам наглядно показывают развитие здравоохранения, образования, социальной сферы. Вот этот костюм, дополненный VR-технологиями, симулятор старости (см. видео).

"Наша задача - подчеркнуть и объяснить людям о процессах старения, показать, каково это, и сформировать уважение, любовь, заботу к лицам пожилого возраста. Говорят: "Теперь я понимаю свою бабушку, я буду уступать место в метро", - рассказал Руслан Касымов, начальник отдела координации и социальной диагностики Департамента труда и социальной защиты города Москвы.

В этом зале собрались самые активные завсегдатаи проекта "Московское долголетие". Выступление мэра встречали овацией.

"Наш с вами проект "Активное долголетие" не просто живёт - он развивается. И развивается активно. Сегодня ещё одно событие - одновременно в Москве вводится 10 клубов "Активного долголетия" - их около 100 в Москве. А до конца года их будет более 120, это практически во всех районах Москвы", - рассказал Собянин.

Но мало просто открыть помещение, важно наполнить его смыслом и содержанием, продолжает мэр. И тут без команды единомышленников не обойтись. Проект для людей старшего поколения - это не просто досуг. Это активная жизненная позиция.

"Вы, как активные граждане, конечно, интересуетесь не только проектом для старшего поколения, вы интересуетесь всем тем, что происходит в нашей стране и в нашем городе. И конечно, вас интересует вопрос: а что будет с нами, что будет с городом, что будет со страной, когда нас окружают жесточайшими санкциями, идет специальная военная операция? Я вам должен сказать, дорогие мои, Москва трудится, трудится, что называется, по полной. Создаются новые заводы, фабрики, новые проекты, индустриальные парки, технопарки, инновационные производства", - заявил Собянин.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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